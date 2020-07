Orléans : la ligne A du tram de nouveau coupée au sud pendant 6 semaines pour des travaux

Pour le 5ème été consécutif, une longue interruption du trafic affecte la ligne A du tramway à Orléans, sur sa portion Sud : aucune rame ne circulera entre CHRO et Tourelles Dauphine, à partir de ce lundi 20 juillet et jusqu'au vendredi 28 août inclus. Encore et toujours des travaux...

A partir de ce lundi 20 juillet, le trafic de la ligne A du tramway à Orléans est interrompu entre les stations CHRO et Tourelles Dauphine. Et ce jusqu'au vendredi 28 août inclus. D'importants travaux vont être menés : réaménagement du carrefour du Petit Bois à Olivet, renouvellement des voies en courbe à hauteur du giratoire Anatole France à la Source (près de France 3 Centre) et du carrefour Croix St Marceau, remplacement des rails sur l'avenue de la Bolière, déplacement de poteaux de lignes aériennes de contact...

Au total, cela fait donc 6 semaines d'interruption. Presque une habitude : c'est le cinquième été consécutif que les usagers de TAO subissent une telle période de coupure sur la portion sud de la ligne A (c'était même 7 semaines en 2018 et en 2019). Et ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu.

2019 devait être la dernière année de grosse interruption

Il y a tout juste un an, Bruno Malinverno, alors vice-président de la métropole d'Orléans en charge des transports, était en effet formel : 2019 serait le dernier été avec une aussi longue interruption du trafic. "La ligne A a 20 ans, on aura toujours des travaux à faire, mais bien moins importants que ceux qu'on a réalisés ces dernières années, déclarait-il sur France Bleu Orléans. A partir de 2020, les interruptions seront plus courtes, et on va essayer de mieux les échelonner dans le temps, pour diminuer les nuisances aux usagers."

C'est donc raté pour cette année, même si l'impact financier des travaux n'est pas de même ampleur : 4 millions d'euros de travaux cet été, contre 11 millions d'euros l'an passé - mais ce chiffre incluait les 6,5 millions d'euros nécessaires à la création de 2 nouvelles stations (Co'met et Larry).

Encore des travaux à prévoir dans les courbes

"Il faut dire qu'on n'a pas été gâté entre 2016 et 2018, analyse Charles-Eric Lemaignen, l'ancien président de l'Agglo, et aujourd'hui adjoint à Orléans en charge de la circulation. A l'époque, rappelle-t-il, on a dû faire face à un vieillissement accéléré des rails, avec des fissures et un risque de déraillement du tram. Ce n'était pas un petit chantier, puisqu'il nous a fallu 3 ans pour récupérer ces malfaçons, cela a coûté au total 12 millions d'euros."

Voilà pour le passé. Mais pour l'avenir ? "Des travaux seront inévitables pour réparer et entretenir les rails, en particulier dans les courbes où le rail s'abîme plus vite. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si ce sera chaque année, quel sera le montant des chantiers et a fortiori la durée d'interruption. Mais il y aura régulièrement des gros travaux à faire pour assurer une sécurité optimale."

En tout cas, cet été, il y a aura bien 6 semaines d'interruption du trafic entre CHRO et Tourelles Dauphine. Des bus de substitution gratuits sont mis en place sur ce parcours, jusqu'à la reprise de la circulation du tram, prévue le samedi 29 août.