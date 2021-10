Orléans : la mairie ne souhaite pas étendre la limitation de vitesse à 30 km/heure sur toute la ville

Depuis son instauration à Paris, à la fin du mois d'août 2021, la limitation de la vitesse, partout en ville, à 30 km/heure, fait débat dans toute la France. La ville de Limoges a adopté la mesure sur une grande partie de son territoire en septembre. Bordeaux doit y passer en janvier 2022. La ville de Lyon dit également y réfléchir. Alors, quid d'Orléans ? C'était justement une question posée par un habitant sur le site internet de la mairie et relayée jeudi dernier en conseil municipal.

Réduire la vitesse, pour quelles bénéfices ?

A Orléans, la vitesse dans l'hypercentre est déjà limitée à 30 km/heure depuis septembre 2018. Mais, peut-on imaginer la mesure appliquée à toutes les rues ? Pour Charles-Eric Lemaignen, l'adjoint au maire, chargé du stationnement et de la circulation, "il est évident que la mesure peut avoir un effet bénéfique sur la sécurité routière". Selon des études, on estime en effet que réduire la vitesse sur les routes permet de faire baisser de 25% le nombre d'accidents. La mesure aide également en ville à une meilleure cohabitation entre voitures, vélos et piétons. Mais, l'élu orléanais est plus sceptique sur la réduction des nuisances sonores et sur la réduction de la pollution. C'est ce que souligne d'ailleurs un rapport établi en 2014 par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.

Vous imaginez l'avenue Gaston Galloux à 30Km/heure, ça n'a pas de sens ! - Charles-Eric Lemaignen

Charles-Eric Lemaignen, ancien président de l'Agglo d'Orléans © Radio France - Eric Normand

Mais, ce inquiète le plus la majorité municipale, c'est la conséquence de cette mesure sur la circulation et la fluidité. "Nous sommes très réservés. Est-ce que vous imaginez les voies pénétrantes comme l'avenue Gaston Galloux, la RD2020 ou les mails, à 30 km/heure, ça n'a pas de sens !" insiste Charles-Eric Lemaignen. Pour lui, il faut " hiérarchiser les rues et les vitesses en fonction de leur usage". Une étude est d'ailleurs en cours sur Orléans et la Métropole pour établir un nouveau plan de circulation. Les conclusions devraient être rendues fin 2022.

On est en limite d'acceptation sociale - Serge Grouard

Le maire d'Orléans, Serge Grouard, n'est pas favorable non plus à la mesure et il a argumenté en séance de conseil municipal. "Je suis régulièrement sur Paris et je peux vous dire qu'on ne s'y retrouve plus. Il y a des voies à 30, d'autres à 50. Du coup, il faut mettre des panneaux ou des poteaux partout. En plus, je le vois bien à Paris : personne ne respecte ces panneaux. Je ressens que beaucoup de nos compatriotes en ont marre des règles de plus en plus contraignantes. On est en limite d'acceptation sociale !!"

Pour l'écologiste Jean-Philippe Grand, la ville doit au moins étudier la possibilité

Si la majorité municipale dit " vouloir faire du cousu main pour les rues d'Orléans et pas de l'idéologie", l'élu Europe-Ecologie-Les Verts, Jean-Philippe Grand, estime qu'au contraire que "c'est elle qui est dans l'idéologie". Selon lui, la ville devrait au moins se donner la possibilité d'étudier cette mesure en profondeur.

Jean-Philippe Grand dans les studios de France Bleu Orléans © Radio France - Anne Oger

"Un piéton a 95% de risques de décéder lors d'un choc avec une voiture qui roule à 50 km/heure, ça tombe à moins de la moitié avec un véhicule à 30 km/heure. Donc si on doit contraindre les automobilistes pour sauver des vies, ça vaut le coup". De plus, pour l'élu de l'opposition, l'application des 30 km/h n'empêche pas de laisser des voies pénétrantes à 50km/heure comme va le faire par exemple la ville de Bordeaux à partir de janvier 2022.