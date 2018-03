Rue des Murlins, Orléans, France

A Orléans, il ne fait pas forcément bon vivre dans l'une des plus grandes rues de la ville : la rue des Murlins, parallèle au Faubourg Bannier, dans le nord de la ville d'Orléans. Cette rue des Murlins est l'une des plus empruntées de la ville, à tel point que de nombreux riverains n'en peuvent plus. Trop de bruits, trop dangereux de marcher sur les trottoirs, un collectif s'est à nouveau réuni cette semaine pour alerter la mairie.

la rue des Murlins

Près de 5.000 véhicules par jour rue des Murlins

Depuis maintenant deux ans, le Collectif de riverains réclame une amélioration de la circulation dans cette rue. Aujourd'hui, leurs membres assurent n'avoir obtenu que l'effacement d'une place de stationnement particulièrement accidentogène au niveau du feu de circulation de la rue des Aydes. Leur revendication est simple: mettre la rue en sens unique.

L'évolution du quartier des Groues (tout près de la rue des Murlins) est une autre source d'inquiétude pour ce collectif. L'arrivée d'un transformateur électrique de 3.000m2 et peut-être bientôt d'une prison (un QPS, Quartier Préparatoire à la Sortie) est une trahison à leurs yeux, loin de l'écoquartier promis par la municipalité.

Le reportage mercredi soir, rue des Murlins Copier

Le collectif promet de continuer de se mobiliser et de sensibiliser tant qu'un dialogue ne sera pas mis en place avec les élus.