Orléans : le pont Thinat en travaux tout l'été

D'importants travaux débutent ce lundi 3 juillet sur le pont Thinat, à Orléans. La métropole va reprendre l'étanchéité de l'ouvrage et rénover la piste cyclable. Ce chantier d'1 million d'euros va se dérouler tout l'été, jusqu'à la fin du mois d'août. Cela va forcément entrainer quelques ralentissements, puisqu'on passera de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie.

Rendre la piste cyclable plus propre et plus agréable

On se souvient qu'il y avait déjà eu de gros travaux sur le pont Thinat l'été dernier. Mais, cela n'a rien à voir explique Alain Touchard, vice-président de la métropole chargé de la voirie. "L'an passé, on a reconsolidé toute la tête nord du pont Thinat. Là, c'est vraiment l'étanchéité et on en profite pour refaire la piste cyclable. Elle était dégradée notamment la rampe qui descend vers le Faubourg Bourgogne. On va refaire quelque chose de plus propre et agréable pour les cyclistes".