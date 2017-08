A Orléans, le tramway roule de nouveau jusqu'à 70 km/h sur la ligne A !

A partir de 7h ce matin, le tramway à Orléans va de nouveau rouler avec une pointe à 70 km/h ! Et c'est un événement en soi puisque ce n'était pas arrivé depuis 4 ans... Cela se passe du côté du Zénith d'Orléans, où les rails viennent d'être changés.

70 km/h ! C'est la vitesse maximale du tramway à Orléans. Cela ne concerne qu'une section d'1 kilomètre sur la ligne A, entre le Zénith et le carrefour qui mène au garage BMW, le long de l'avenue Roger Secrétain. Depuis 2013, la vitesse y était réduite à 40 km/h, voire 20 km/h en raison de la vétusté des rails. Mais cet été, les voies ont été remplacées, un chantier colossal qui a duré 6 semaines et qui a pris fin la semaine dernière. La circulation du tram a repris le week-end dernier, mais c'est seulement à partir de ce matin, 7h, que les rames rouleront jusqu'à 70 km/h.

Dès la semaine dernière, des essais ont eu lieu pour que les conducteurs se réhabituent à cette vitesse de 70 km/h.

#TaoInfo Le 22/08 - Répétition générale pour la reprise de la vitesse LIGNE A.

Premier test à 70km/h entre Zénith<>Mouillère : décoiffant... pic.twitter.com/eBIjkHen9P — Reseau Tao (@TAObustram) August 24, 2017

On va gagner 2 minutes sur le temps de parcours - Cédric Faivre (Kéolis)

Pour les 50 000 voyageurs qui empruntent chaque jour la ligne A, cette vitesse maximale retrouvée représente un gain de temps de 2 minutes. On gagnera une minute supplémentaire l'an prochain, après la 2ème phase des travaux entre les stations Zénith et Victor Hugo : là aussi il faudra remplacer les rails, et c'est prévu à l'été 2018. En attendant, France Bleu Orléans a embarqué lors des essais avec Cédric Faivre, directeur d'exploitation Kéolis à Orléans, reportage à écouter ici :

Un gain de 4% sur l'ensemble du parcours de la ligne A Copier

4 692 mètres de rail ont été remplacés cet été à Orléans dans le secteur du Zénith sur la ligne A du tramway. © Radio France - François Guéroult

Les travaux ont coûté 4 millions d'euros cette année, ils en coûteront autant l'an prochain. Sur les autres portions du tram orléanais, la vitesse maximale s'élève à 50 km/h.