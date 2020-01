Orléans : les chiffres clés de la mobilité dans la métropole

Orléans, France

La mobilité est l'un des sujets importants de cette campagne pour les élections municipales de mars prochain à Orléans comme dans d'autres villes. Pour en parler, France Bleu a invité l'ensemble des candidats orléanais à participer à une matinale réalisée en direct du tramway ce jeudi 30 janvier. L'occasion de faire le point sur les chiffres clés de la mobilité dans l'agglomération.

La métropole d'Orléans s'étend sur 22 communes et 330 km² et rassemble 282.828 habitants (au 1er janvier 2019). C'est Keolis métropole d'Orléans qui y gère les transports via le réseau Tao qu'empruntent 10% des habitants. Le réseau Tao regroupe deux lignes de tramway la A et la B, mises en services respectivement en 2000 et en 2012 et 42 lignes de bus. Les usagers disposent de 12 parkings relais et 80% des kilomètres parcourus le sont par des bus.

21% de conductrices

La société de transport emploie 740 salariés, en majorité des conducteurs (490) et 21% de ces conducteurs sont des conductrices. Et Tao c'est au total 36.7 millions de voyages en 2019 (+1.7% de fréquentation) et 11.545.127 kms parcourus en 2018.

Le matériel roulant

Le réseau Tao c'est :

43 rames de tramway au total

de tramway au total 57 bus articulés (dont deux électriques)

(dont deux électriques) 100 bus standard s (dont trois électriques)

s (dont trois électriques) 33 minibus (dont 7 électrique résa'Tao, 4 minibus électriques ligne 25, 8 navettes électriques pour les lignes L et O)

(dont 7 électrique résa'Tao, 4 minibus électriques ligne 25, 8 navettes électriques pour les lignes L et O) 9 midibus (bus électriques)

(bus électriques) 12 véhicules Access'Tao

Côté vélos

Mais Tao c'est aussi la mise en place de service de location de vélos à la demande pour les habitants de la métropole. Les usagers disposent de 350 Vélo+ répartis dans les 35 stations et 1.120 Vélo'Tao électrique en location longue durée. L’agglomération compte aussi 19 abris vélos.

Les offres complémentaires

Le réseau Tao propose également un service de transport à la demande, Résa'Tao,complémentaire des lignes de Bus et Tram Tao sur les secteurs les plus éloignés du territoire de la Métropole d’Orléans Les usagers peuvent réserver leur voyage de un mois à cinq minutes à l'avance. 78.000 voyages ont été effectués en 2019 avec une hausse de +71% de la fréquentation depuis la mise en place de la nouvelle formule en septembre.

Le service Access'Tao s'adresse lui aux personnes domiciliées dans la Métropole Orléanaise,qui rencontrent des difficultés dans ses déplacements de manière provisoire ou permanente, n'étant pas en capacité de voyager seule sur les lignes Tao ou encore aux personnes dont le transport n'est pas pris en charge par un organisme. Après une journée d'inscription et d'information, ils ont la possibilité de réserver leurs trajets. Le service Access'Tao compte 204 clients et a effectué 21.690 voyages en 2019.

8,5% de taux de fraude

La dernière enquête concernant la fraude dans le réseau de transport Tao a été réalisée en 2017, elle donnait un taux de fraude de 8,5% avec une différence entre les bus (7,4%) et le tramway (9,2%). La fraude est plus importante le week-end que la semaine, elle concerne plus les trajets courts que les trajets longs et les moins de 35 ans sont les plus fraudeurs. En 2017 les contrôles ont entraîné le dépôt de 121 plaintes et 54 décisions prises par les services de justice (le versement de dommages et intérêts mais aussi des amendes ou du travail d’intérêt général).