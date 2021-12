Orléans : les nouveaux bus articulés full hybride débarquent ce jeudi

Le renouvellement de la flotte de bus (avec l'arrivée de bus électriques ou hybrides) se poursuit dans la métropole orléanaise. Nouvelle étape : ce jeudi 23 décembre, six bus articulés "full hybride" (157 places, dont 103 debout) entrent en service sur le réseau TAO. Il y en aura vingt-trois en circulation d'ici début 2022, indique Orléans Métropole.

Bus articulé full hybride - Orléans Métropole

Ces bus articulés, de la marque Iveco, outre qu'ils sont "équipés des dernières technologies d'aide à la conduite : caméra de recul, système de détection d’angles morts composé de 5 caméras, système anticollision frontale, rétro vision par caméras ou encore un système de priorité aux feux tricolores", produisent 25 à 30% de gaz à effet de serre que des bus thermiques classiques, assure la collectivité.

En effet, le moteur thermique est utilisé au moment où les bus émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est-à-dire au démarrage après un stop ou un feu rouge, et ce sur environ 100 mètres (démarrage, accélération). Ensuite, c'est le moteur thermique qui prend le relais.

Cet investissement de 12,5 millions d’euros (hors taxes) réalisé par Orléans Métropole "vise, à proposer aux usagers des véhicules plus confortables, fiables, et avec un impact plus limité sur l’environnement."