Orléans : pas de bus ni de trams après 22 heures jeudi 13 et vendredi 14 juillet

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a présenté ce mercredi un « dispositif exceptionnel » pour les soirs des 13 et 14 juillet, jour de la Fête nationale : 45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir dans tout le pays, deux semaines après la mort de Nahel suivie de révoltes urbaines.

Ce dispositif comprend également une mesure touchant les transports en commun. Il est demandé aux préfets des grandes zones urbaines « que les bus et tramways s'arrêtent au moins à 22h », a précisé Gérald Darmanin. Message reçu par TAO, le réseau de transports de la métropole d'Orléans : la circulation des bus et tramways sera bel et bien interrompue à 22 heures « pour des raisons de sécurité ».