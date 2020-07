Orléans : travaux sur les lignes de tramway cet été, des interruptions à prévoir

La période estivale est souvent signe de reprise des travaux dans les villes. Et à Orléans, les lignes de tramways ne vont pas y échapper. Dès ce lundi 6 juillet, la ligne B est fermée jusqu'au 14 juillet et la ligne A sera interrompue pendant six semaines au sud de la Loire.

La période estivale est souvent synonyme de travaux dans les villes. Orléans et son tramway n'y échappent pas non plus. Plusieurs périodes d'interruption sont à prévoir sur les lignes A et B cet été.

Ligne B fermée du 6 au 14 juillet

Dès ce lundi 6 juillet, l'ensemble de la ligne B du tramway est interrompue et ce jusqu'au 14 juillet. Des travaux d'entretien, assez classiques, doivent avoir lieu dans le secteur Halmagrand, entre la mairie d'Orléans et le Palais des Sports. La métropole fait changer des éléments du système d'alimentation par le sol, ce qui nécessite l'arrêt total de la ligne. Des bus de substitution seront mis en place pour palier le manque.

Fermeture partielle de la ligne A du 20 juillet au 28 août

Petit répit pendant cinq jours et ensuite à partir du 20 juillet, c'est la ligne A qui sera à son tour coupée entre les stations Tourelles et Hôpital de la Source. Cette interruption signifie que tout le sud de la Loire sera sans tram et cela jusqu'au 28 août.

Depuis plusieurs années, maintenant, la ligne A est en travaux presque tous les étés pour refaire les voies. Cette année, ce sont les voies dites en courbe qui sont visées, au niveau de la Croix Saint Marceau et du grand carrefour près de France 3, à la Source. Pendant cette période, plusieurs poteaux supportant les lignes aériennes de contact vont aussi être déplacés.

De même que les années précédentes, les usagers de la ligne A pourront prendre gratuitement des bus de substitution pour débuter ou terminer leur voyage.

Dans le secteur de la Source, l'Avenue de la Bolière est en partie coupée à la circulation à partir du lundi 6 juillet et jusqu'au 5 septembre. Cette fois, ce sont des travaux sur les trottoirs et l'éclairage et les ouvriers interviendront également pendant l'arrêt de la ligne A sur la plateforme du tram.