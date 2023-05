Où en est la création de pistes cyclables dans la Métropole de Clermont-Ferrand ?

Un tronçon de 3,3 km de piste cyclable vient d'être mis en service entre Pont-du-Château et Lempdes.

Une nouvelle piste cyclable est désormais en service entre Pont-du-Château et Lempdes. 3,3 kilomètres de piste, distincte de la route, et par endroit protégée de la circulation par des barrières.

C'est le plus long tronçon réalisé pour le moment par Clermont Auvergne Métropole qui progresse, lentement, mais sûrement, dans la réalisation de son schéma cyclable. Objectif : 360 km pour les vélos d'ici 2026, d'après Flavien Neuvy, vice-Président en charge de ce schéma cyclable, on en est à 70 km de voies sécurisées, "sans prendre en compte l'ensemble des aménagements comme les bandes cyclables ou les zones partagées à vitesse réduite".

Ici, la piste qui traverse la zone d'activité de Lempdes, à forte circulation, est particulièrement sécurisée. Le maire, Henri Gisselbrecht, assure que cet aménagement, co-construit avec les entreprises de la zone a été très bien reçu. Il y voit même un plus en terme d'attractivité.

La piste cyclable traverse la zone d'activité de Lempdes. © Radio France - Juliette Micheneau

Améliorer la lisibilité des itinéraires

Le chantier de l'axe Cournon-Clermont est lancé, une autre piste rejoindra Aulnat. Des axes "structurants" pour relier les différents points de la Métropole. Un développement qui a un prix : rien que ce tronçon de 3,3 km a coûté près d'un million d'euros.

Pour Alexandre Charbonnier, qui conçoit ces pistes au service mobilité de Clermont Auvergne Métropole, il faut maintenant améliorer la lisibilité des itinéraires. "Si je prends cet aménagement, où est-ce que je peux aller ? Parce qu'aujourd'hui on fait des tronçons, on nous reproche qu'il n'y a pas de continuité mais tout est à construire." Charge aussi à chaque ville, explique Flavien Neuvy, d'aller plus loin dans les aménagements cyclables de ses rues pour prendre le relais de ces grands axes.