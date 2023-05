Où en est le projet Tarmaq à Mérignac ?

L'arrivée du tramway A à l'aéroport de Mérignac va permettre de dynamiser un nouveau secteur, autour de l'aéroparc. Le projet Tarmaq doit notamment s'y installer à savoir la création d'une cité des sciences de l'aéronautique dont l'objectif est de proposer à la fois un pôle de formation aux métiers de l'aéronautique, de recherche et innovation et de médiation scientifique. Le projet est né du constat, en 2020, que le secteur aéronautique peine à recruter. D'abord prévu pour 2023, le projet devrait finalement sortir de terre en 2026. La phase d'étude vient de s'achever.

L'objectif principal de Tarmaq est de faire connaître tous les métiers du secteur pour Jérôme Darsouze, le directeur général, qui précise que ce lieu de 10.000 m2 ne sera pas un musée : "On va avoir des objets. Bien sûr, on aura des avions, qu'on aura, on l'espère, des fusées, des satellites, des hélicoptères, tout ce qui vole. Mais l'enjeu n'est pas de montrer, l'enjeu est de faire faire aux gens de leur expliquer comment un avion arrive à s'arracher du sol, à voler dans de bonnes conditions et à se poser. Ça fait partie de l'attractivité pour inciter les gens à venir travailler dans cette filière".

Aujourd'hui, Tarmaq propose déjà des visites dans des entreprises à des scolaires : "On a fait venir des élèves d'un lycée de Dordogne, spécialisé dans les métiers du cuir. Donc on peut se dire mais quel est le rapport avec l'aéronautique? Il y a un rapport parce qu'il y a de la sellerie dans les avions et donc on a fait visiter Dassault Falcon Service et on a fait visiter aussi une autre société qui est spécialisée dans la sellerie pour les avions. Donc là, l'idée, c'est de leur dire que même dans une formation particulière, il des liens vers l'aéronautique".

Tarmaq espère recevoir chaque année 200.000 visiteurs.