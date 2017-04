Où en sont les travaux du Tram du Grand Avignon ?

Les travaux du Tramway du Grand Avignon se poursuivent et l'on entre dans une nouvelle étape : la construction de la ligne entre Saint Roch et Saint Chamand. Eddy Le Roux qui pilote les travaux du Tram du Grand Avignon est l'invité de Rue de la République.

Le projet du Tramway entre dans sa phase active avec la construction de la ligne entre Saint Roch et Saint Chamand.

" C'est un rôle agréable, à Avignon, mais pas simple, moi je suis formé à la gestion de projets complexes. "

" Il y a le Tramway, un réseau de bus, des pistes cyclables, le projet global fait 14 kilomètres, et c'est la première phase qui est lancée. "

" C'est un projet de 5 kilomètres 200 avec 20 kilomètres de bus qui s'y ajoutent. C'est plutôt une bonne opération pour le Grand Avignon. " " C'est deux lignes de bus à Haute Fréquence qui se connectent au Tramway. "

" Le gros des travaux va durer 18 mois sur 5 kilomètres 200, les travaux vont débuter fin mai, début juin. "

" Le quartier Saint-Chamand va être transformé grâce au Tramway et aux opérations de rénovation urbaine lancées par la ville d'Avignon et le Grand Avignon. "

" Il faut souligner l'importance du travail des médiateurs qui sont sur le terrain, notamment avenue Saint Ruf. L'avenue Saint Ruf qui sera à nouveau ouverte à la circulation vendredi prochain. On n'est pas des magiciens, on donne des solutions quand nous en avons. "

" Il n'y a que 9 dossiers déposés pour demander des aides face aux désagréments liés au chantier. "

" On a déjà créé une vingtaine d'emplois sur la premier phase, dont 8 à 10 emplois en insertion. A terme ce sont entre 200 et 300 emplois sur vont être créé sur les deux ans du chantier, et 80 pour cent du marché du centre de maintenance a été attribué à des entreprises vauclusiennes. "

" C'est tout un schéma de mobilité qui est lancé avec deux lignes de bus à haute fréquence. " " On ne fait pas de mobilité sans urbanisme. "

" On est bien en train de penser la ville de demain, avec un tram et des bus. "

" Si tout va bien le Tramway sera inauguré avant l'ouverture du Festival en 2019. "