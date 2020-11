Où faire installer un éthylotest antidémarrage en Côte-d'Or ?

Afin de faciliter l’installation d'éthylotests anti-démarrage, la Sécurité routière met en ligne ce lundi 9 novembre une carte nationale des installateurs agréés, par département et par région. En Côte-d'Or, trois sites sont proposés.

L’installation d’un éthylotest anti-démarrage autorise, sous conditions, certains conducteurs passibles d’une suspension de permis pour conduite en état alcoolisé, à bénéficier d’un maintien de leur droit à conduire s’ils acceptent d’équiper leur véhicule de ce dispositif.

En Côte-d'Or, trois sites figurent sur cette liste nationale. Ils sont situés à Créancey, Saint Appolinaire et Ruffey-lès-Echirey.

Carte nationale des installateurs agrées d'Ethylotest Anti Démarrage (EAD) - Sécurité routière

Cette nouvelle carte permet donc aux usagers concernés de trouver l’installateur le plus proche de leur domicile. 226 établissements répartis sur le territoire, dont trois en Côte-d'Or , ont obtenu une qualification de l’Union technique de l’automobile et du cycle (UTAC) et l’agrément des préfectures pour procéder à l’installation d’EAD.

Que dit la réglementation ?

Si l’usager concerné ne peut ou ne veut pas procéder à l'installation d'un EAD dans son véhicule, il ne pourra plus conduire pendant la durée de la suspension prononcée, ni avant d'avoir passé une visite médicale de contrôle.

Pour mémoire, l’installation de l'éthylotest anti-démarrage (EAD) peut être décidée par le juge, par le préfet ou par les commissions médicales départementales (EAD médico-administratif).

En 2019, 1 052 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant un conducteur au-dessus des seuils autorisés d’alcoolémie, et près de 8 000 ont été blessées.

En 2019, les forces de l’ordre ont constaté 115 385 délits d’alcoolémie soit 17,6% des délits routiers.