Où recharger sa voiture électrique en un quart d'heure seulement en Indre-et-Loire ?

Ce jeudi, le Siel inaugure une sixième borne de recharge rapide en Touraine. Elle se trouve à Ste-Maure-de-Touraine au niveau du péage d'accès à l'autoroute A10. Elle vous permet de recharger votre voiture électrique en moins de 20 min. Contre plusieurs heures pour les autres bornes de recharge.

Recharger votre voiture électrique presque aussi rapidement qu'un plein d'essence. Une révolution déjà possible en Touraine. Le SIEL, le syndicat intercommunal d'électricité en Indre-et-Loire inaugure ce jeudi sa sixième borne de recharge rapide. Entre 10 et 20 min pas plus selon votre modèle pour "faire le plein".

On se rapproche de la durée d'un plein d'essence. Le temps de charge est divisé par 5 par rapport aux autres bornes électriques classiques. C'est ce qui manquait pour développer véritablement la voiture électrique en France" Jean-Luc Dupont

Chacune de ces bornes coûtent 56 000 euros. Entièrement à la charge du Siel. " C'est une mission de service public du développement de la mobilité électrique "

Où trouver ces bornes ?

Toutes sont à proximité des autoroutes. Juste à côté d'un péage mais dans le domaine public. Un partenariat a été passé avec Vinci Autoroute.

Deux au bord de l'autoroute A10. Celle de Ste-Maure-de-Touraine inaugurée ce jeudi et l'autre à Autrêche, juste avant le Loir-et-Cher

Deux au bord de l'A85. Une au niveau de la sortie Bourgueil et une autre près de l'échangeur de Bléré.

Une au bord de l'A28 au niveau de l'échangeur de Neuillé-Pont-Pierre

Une à Sorigny au niveau du parc d'activité Isoparc

L'Indre-et-Loire, département en pointe pour les bornes de recharge électrique

Aujourd'hui, ce sont près de 400 bornes de recharge classique qui couvrent tout le territoire du département. Sauf, étrangement à Tours. Un oubli qui sera vite réparé puisque la ville métropole aura 4 bornes d'ici la fin de l'année.