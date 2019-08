Où se garer et comment accéder à l'aéroport de Châteauroux pour le meeting aérien samedi 31 août ?

Châteauroux, France

Le meeting aérien, prévu samedi 31 août à l'aéroport de Châteauroux-Déols, va attirer du monde. Au moins 60 000 visiteurs sont attendus pour admirer le passage des avions et également la patrouille de France, de retour deux semaines après son survol remarqué de la place de la République. L'événement sera très suivi et forcément, les conditions de circulation ne seront pas évidentes.

À voir en vidéo La patrouille de France survole Châteauroux pour l'ouverture des Mondiaux de voltige aérienne

Pour fluidifier au maximum l'arrivée et le départ du public, la préfecture de l'Indre met en place un plan de circulation.

Arrivée du public

L’arrivée du public se fera à partir de l’A20, la RN 151 et la RD920. La RD 920 sera en sens unique à partir du carrefour du Grand Verger, les véhicules pouvant à partir de là, circuler sur les deux voies. Pour éviter de prendre la voiture, des bus de Châteauroux Métropole effectueront des navettes.

Deux parkings sont mis en place permettront à 14 000 véhicules de se garer - Préfecture de l'Indre

Quatre parkings seront à la disposition du public et permettront à plus de 15 000 véhicules de se garer.

Le premier sera en face de l’entrée de l’aéroport, d’une capacité de 13 200 véhicules. Pour réguler le flux des voitures arrivant, celui-ci sera divisé en 2 parties : les voitures de la voie de droite seront dirigées vers les zones C et D et les voitures de la voie de gauche seront dirigées vers les zones A et B.

Le deuxième parking sera à l’entrée de l’aéroport d’une capacité de 900 véhicules, réservé à l’organisation et aux personnes à mobilité réduite.

Le parking du MACH 36 et une partie du parking du Carrefour Market, représentant environ 1000 places pourront être utilisés en cas de besoin. Le parking devant l’aérogare ne sera accessible qu’aux forces de l’ordre et de sécurité.

Départ du public après le meeting aérien

- - Préfecture de l'Indre

À une heure qui sera déterminée par l’organisation en fonction du flux de départs, et afin de minimiser les problèmes de circulation en fin de meeting, un dispositif particulier est prévu :

- les véhicules sortant des zones A et B du parking n°1 n’auront d’autre choix que de se diriger vers Châteauroux et l’A20,

- ceux qui sortiront par des zones C et D seront obligatoirement dirigés vers Montierchaume et Coings.

Enfin, de 9h à 19h, pour éviter tout risque d’accident sur l’autoroute A20, la vitesse de circulation sur l’autoroute sera limitée à 110 km/h dans les deux sens sur un tronçon de 5 kilomètres au droit de l’aéroport. De même, le stationnement sera interdit sur l’accotement de la RN 151 à proximité de l’aéroport.