Voici où se garer gratuitement l'été sur le littoral catalan

Il y a la mer, le soleil, la plage et l'horodateur ! Le stationnement payant continue de gagner du terrain sur le littoral catalan. A Banyuls-sur mer, dès la semaine prochaine, il faudra payer pour se garer plage des Elmes et plage du Sana. Plusieurs rues de Banyuls vont aussi devenir payantes., ce qui fait râler nombre d'habitants. La mairie de Banyuls répond que les impôts n'ont pas augmenté malgré l'inflation.

L'an dernier, la ville d'Argelès avait déjà installé des horodateurs sur un parking du Racou, auparavant la ville de Saint-Cyprien était déjà passée au tout-payant face à la mer...

Les bons plans

Torreilles et Sainte-Marie, les allergiques aux horodateurs

Sur le littoral, seuls deux communes conservent un stationnement totalement gratuit : Torreilles et Sainte-Marie. "A Sainte-Marie, nous avons environ 600 places de parking," explique le maire Edmond Jorda" C'est pour nous une façon de nous démarquer et une façon aussi d'aider les commerçants car l'argent qu'on ne met pas dans le stationnement, on peut le dépenser dans les glaces, les sodas ou les petits souvenirs. C'est vrai qu'à Sainte-Marie, c'est un peu historique car auparavant, c'était la zone du Bourdigou, une zone très très libre... "