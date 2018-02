Des moutons "pour prouver qu'on n'abandonnera jamais", explique Michel André, président de la Sepanso, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest. Ce samedi matin, une trentaine de militants ont investi un terrain appartenant au département pour demander à nouveau l'abandon du projet de contournement de Beynac.

Des militants toujours mobilisés

Depuis la fin janvier, lorsque la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a donné son feu vert au projet, ils s'étaient montrés discrets. "Ça nous avait mis un peu KO", avoue Danielle, de Saint-André-d'Allas. Ce samedi matin, la motivation est reparue. Une trentaine de militants ont installé des moutons là où le contournement routier devrait passer prochainement.

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés ce samedi contre le contournement de Beynac. © Radio France - Willy Moreau

Philippe d'Eaubonne, le président de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne met en garde les autorités : "Cette action, c'est juste pour rappeler qu'on est toujours là et qu'on ne lâchera pas. Cette déviation ne passera pas. Juridiquement on a voulu nous faire croire qu'à partir du moment où la préfète a signé, c'était plié. Eh bien non !"

Les manifestants sont venus dire : "Oui aux moutons, non au goudron". © Radio France - Willy Moreau

En attendant de prochaines actions juridiques, les moutons repartiront dans le pâturage d'origine ce samedi soir. D'autres rassemblements sont à prévoir. Un carnaval est notamment organisé le dimanche 25 février, à la gare désaffectée de Fayrac où se trouve la ZAD.