Une ligne Ouibus dessert depuis jeudi Saint-Étienne en direction de Paris. La filiale bus de la SNCF travaille sur ce trajet avec les autocars Philibert. L'occasion de comparer l'offre de déplacement pour monter sur la capitale.

Ouibus vient compléter l'offre entre Saint-Étienne et Paris, Flixbus proposant cette liaison depuis février 2016.

Les offres se valent si l'on choisit la date du samedi 29 avril. Même contrainte avec un départ à 7 heures à Châteaucreux. Le billet est à 35 euros avec la compagnie rose et bleue, 35.90 pour monter dans un bus vert. En tout cas, ça correspond au tarif moyen constaté en covoiturage.

Mais Flixbus vous dépose une demi-heure plus tôt à Paris : 14 heures porte Maillot contre 14h30 à Bercy pour Ouibus. Certains jours, la filiale de la SNCF propose des arrivées porte d'Orléans ou à Orly-sud quand la compagnie allemande alterne avec Roissy et Massy. À bord, les deux offrent la wifi et des prises pour recharger les portables malgré les heures de route.

Pour monter sur Paris au moins cher, il y a aussi Ouigo, TGV qui vous emmènent en deux bonnes heures à prix cassés : il faut compter 40 euros le samedi 29. Si vous voulez être au calme, il faut rajouter cinq euros et deux euros si vous voulez brancher une tablette. Le départ est à 7h 30, de Lyon-Perrache. Et vous arrivez à Roissy donc sauf si vous avez un avion, il faudra enchainer avec un RER. D'autres jours, l'arrivée se fait à Marne-la-Vallée.

Quant au TGV classique, il affiche forcément beaucoup plus de choix en horaires de départ depuis Châteaucreux mais pour près de 80 euros.