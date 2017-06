Ouigo, Wifi : du nouveau pour le TGV Est dès cet été

Le TGV Est fête ses 10 ans cette année et prépare des nouveautés dès cet été. Dès le 2 juillet, les voyageurs pourront profiter de l'offre low-cost Ouigo et de nombreux services comme le wifi à bord, la possibilité de commander son repas 3 jours à l'avance.

Le TGV Est fête ses 10 ans cette année. Depuis le 10 juin 2007, la ligne a transporté 128 millions de voyageurs. Une ligne qui a évolué : il fallait 4h30 avant l'arrivée du TGV pour faire Paris-Strasbourg, le trajet se fait maintenant en 1h45. Le TGV qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dès cet été des nouveautés sont prévus avec l'arrivée du Ouigo mais aussi des nouveaux services.

Ouigo arrive sur le Grand Est à partir du 2 juillet

En 10 ans, le TGV Est a gagné en rapidité. A partir de juillet, les trains qui partent de Strasbourg à destination de Rennes et de Bordeaux vont gagner 40 minutes. Avec des trajets Strasbourg-Rennes en 4h15 au lieu 4h55 et Strasbourg-Bordeaux en 5h21 au lieu de 6h02. Un TGV plus rapide mais pas seulement, Eric VandeGehuchte Directeur de TGV Est l'Européenne : "On a bien conscience que les clients demandent plus de petits prix, c'est pourquoi on a lancé en 2013 Ouigo. La bonne nouvelle c'est que Ouigo arrive sur Strasbourg dès l'été" Donc à partir du 2 juillet, Ouigo arrive sur le Grand Est. Les voyageurs pourront profiter de cette offre low-cost très attendue avec des billets à partir de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.

Du wifi gratuit à 320 km/h

A partir du 6 juillet, vous pourrez surfer gratuitement sur le web mais aussi sur le portail TGV Connect. Comme dans l'avion, vous pourrez suivre le trajet de votre TGV en temps réel, avoir des informations en cas de retard ou l'horaire de votre correspondance. Des informations touristiques sur les régions traversées seront aussi disponibles ou encore des tutos vidéos pour faire des exercices de gym depuis votre siège. De quoi rentabiliser votre trajet. Pour ceux qui aiment préparer leur voyage, vous pouvez commander en ligne 3 jours avant votre départ votre repas ou votre café. Vous n'aurez plus qu'à le retirer directement au bar TGV. Quant aux voyageurs de 1ère classe, ils auront la possibilité en plus de choisir leur place dans le train. Un service de parking en gare sera proposée aussi prochainement. L'objectif est d'accompagner encore plus les voyageurs en développant l'embarquement à quai pour permettre aux chefs de bord d'être plus présents aux côtés des voyageurs.