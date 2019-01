Côte-d'Or: Ouverture à la circulation du contournement Est de Beaune

Beaune - France

C'est ce lundi 7 janvier 2019 vers 17h qu'a officiellement eu lieu l'ouverture inaugurale de la rocade de Beaune. Pour l'occasion le Conseil départemental et la mairie avaient convié les Beaunoises et les Beaunois à une grande déambulation "à pied, à cheval, en voiture" et même "à vélo"! Le rendez-vous était fixé au rond-point de la rue de Chorey (c'est à dire route de Dijon tout près de la sortie d'autoroute) en présence de François Sauvadet, président du Conseil départemental de la Côte-d'Or, d'Alain Suguenot, maire de Beaune et de plusieurs conseillers départementaux. A pied, à cheval, en voiture et à vélo donc... ils ont terminés cette drôle de promenade au Palais des Congrès de Beaune où certains ont pu assister à la cérémonie des voeux.

Les Beaunois étaient conviés à participer à l'ouverture de la voie "à pied, à cheval en voiture"! Plus de 500 personnes avaient relevé le pari. © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette manifestation a été pensée comme un véritable événement populaire. Il faut dire, qu'avec la mise en service de ce tronçon long d'un peu plus de 2 kilomètres jusqu'à la route de Seurre, c'est l'aboutissement d'un projet vieux de près de... 60 ans selon le maire de Beaune. Ce tronçon Nord du contournement Est devrait être un vrai plus pour la sécurité. Cela va permettre -selon Alain Suguenot- de désengorger le centre-ville de Beaune en divisant de plus de moitié le nombre de véhicules circulant chaque jour sur le boulevard intérieur de la ville. "On devrait passer de 19 000 à environ 9 000 chaque jour, c'est la première fois en 58 ans, que l'on va pouvoir éviter le boulevard de Beaune pour contourner la ville" explique le maire.

Dans l'assistance, quelques voitures de collection... © Radio France - Thomas Nougaillon

Maître d'ouvrage, le Conseil départemental de Côte-d'Or, explique par la voix de son président qu'après la LiNo (la fameuse Liaison Nord Ouest de Djion) la rocade Beaunoise est pour le Département l’un des investissements les plus importants depuis 2013. "Si on a investit ici c'est que c'était une demande forte depuis des dizaines d'années. C'est de l'investissement utile pour la Côte-d'Or" a commenté François Sauvadet au micro France Bleu Bourgogne.

Lors de la mise en service de ce contournement Est de Beaune, François Sauvadet et Alain Suguenot, ont symboliquement dévoilé une borne aux couleurs de la nouvelle RD 1074 © Radio France - Thomas Nougaillon

Ouverte à la circulation depuis ce lundi soir cette nouvelle voie "a pour objectif d'améliorer l'accès aux zones économiques, de fluidifier l'accès aux autoroutes A6 (au Nord de Beaune) et A31 (au Sud-Est) et le trafic à l'intérieur de la ville". Mais avant cette mise en service il aura fallu venir à bout d'un chantier titanesque. Ces dernière années plusieurs constructions, pour certaines très imposantes, ont du être réalisées comme ce pont de 40 mètres de long "cet ouvrage d'art" permet en effet le "franchissement de la ligne SNCF Paris-Marseille". Mais les piétons et les cyclistes ne sont pas pour autant bannis du dispositif puisqu'ils "disposent d'un espace dédié aux circulations douces tout au long de l'aménagement" rappelle le Conseil départemental.

Parmi les présents, les membres du Beaune Cyclo, comme Louis bientôt 80 ans © Radio France - Thomas Nougaillon

Les travaux débutés en 2013 ont été réalisés en plusieurs phases. Cofinancés par le Département (15 millions d'euros), la Ville de Beaune (8,5 millions d'euros), la Région (5 millions d'euros) et l'État (1,5 millions d'euros). Le coût total de l'aménagement de ces un peu plus de 2 kilomètres de chaussée est estimé à plus de 30 millions d'euros. Un coût que l'on doit en grande partie "à ce grand pont qu'il a fallu faire pour enjamber les voies de chemin de fer" explique Alain Suguenot. "Il représente environ la moitié de la facture totale. Il faut savoir qu'il s'agit probablement de l'ouvrage d'art le plus important pour le Sud Côte-d'Or depuis 30 ans. Mais ce coût est le même que celui évoqué il y a 8 ans donc il n'y a pas eu de dépassements, nous sommes dans les clous de ce qui avait été annoncé". La rocade Beaunoise, désormais complète, est longue de près de 7 kilomètres. Elle s'étir de la route de Pommard à la route de Dijon.

Ce mardi 8 janvier 2019 vous entendrez nos "Trois Idées Reçues" à propos de la rocade de Beaune. François Sauvadet mais aussi Catherine Heitzmann et Anne-Laure Létang les deux co-présidentes de l'Union du Commerce Beaunois y répondent.