Ouverture à la concurrence de la ligne TER Marseille-Toulon-Nice dès décembre 2022

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé l'ouverture des lignes TER à la concurrence à partir de décembre 2022 sur le tronçon Marseille-Toulon-Nice et en 2024 sur d'autres lignes notamment Les Arcs-Draguignan.

Marseille, France

La mise en service des nouveaux Trains Express Régionaux (TER) dans le cadre de l'ouverture à la concurrence souhaitée par la majorité LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est prévue pour décembre 2022 a annoncé ce mardi Renaud Muselier. Dix opérateurs ont candidaté et la signature de la nouvelle convention d'exploitation entre la région et l'opérateur choisi est prévue pour le printemps 2021.

Les TER circulant sous la nouvelle convention sont attendus pour décembre 2022 pour la ligne Marseille-Toulon-Nice et décembre 2024 pour les liaisons Nice-Tende. Un délai supplémentaire a été nécessaire pour ces dernières afin de permettre la construction d'un nouveau centre de maintenance à Nice, a précisé Renaud Muselier.

Pas de hausse des tarifs

"L'ouverture à la concurrence se doit d'être profitable aux usagers qui bénéficieront d'un service de meilleur qualité et plus favorable à leur pouvoir d'achat", a insisté le député européen membre de la commission transport à Bruxelles, qui promet "qu'aucune gare ni ligne ne sera fermée" et que "les prix n'augmenteront pas"