Ouverture à la concurrence : on a testé le premier train espagnol entre Perpignan et Montpellier

"C'est un moment historique !". Sur le quai de la gare de Perpignan, un groupe d'amis observe l'arrivée de l'AVE, le train à grande vitesse espagnol, qui marque l'arrêt à 9h50. Après sa fermeture en décembre dernier, le Barcelone-Lyon reprend officiellement du service ce jeudi 13 juillet. Conséquence de l'ouverture à la concurrence : cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un partenariat entre la SNCF et son homologue espagnol, puisque c'est la Renfe qui assure le voyage à 100%. Après un rapide contrôle des billets, les Perpignanais embarquent à bord, direction le Rhône, aux côtés de 240 autres passagers. Certains passionnés du rail sont même venus de loin pour assister à ce baptême, comme Kevin, originaire de Bourg-en-Bresse (Ain), qui se dit "ravi de voir le retour de cette ligne si importante".

Le train est parti de Barcelone-Sants peu après 8h, il dessert les gares de Perpignan, Narbonne, ou encore Montpellier-Saint-Roch, avant une arrivée cinq heures plus tard à Lyon et un retour prévu à 14h30 depuis la gare de la Part-Dieu. Durant tout l'été, un aller-retour direct sera proposé du vendredi au lundi. La ligne doit ensuite passer à un rythme quotidien, à partir de l'automne prochain.

A bord, journalistes et curieux font le tour de la rame. Confort des sièges ? Toilettes ? Première et seconde classe ? Les services proposées par la Renfe ne diffèrent pas beaucoup de ceux qu'offre l'opérateur français. Exception faites, bien sûr, de ces bocadillos de jamón ibérico qui ont remplacé le classique sandwich-SNCF au wagon bar. "La vraie différence c'est le prix !", s'enthousiasme Mehdi. Et pour cause, les tarifs de lancement sont particulièrement agressifs, même à la dernière minute : 29€ pour relier Barcelone à Lyon, 9€ entre Perpignan et Montpellier. 43 000 billets à prix cassés ont déjà été vendu en quelques jours. Des tarifs qui doivent cependant augmenter dès l'automne.

Concurrencer la SNCF mais aussi l'avion ?

A partir du 28 juillet 2023, la Renfe lancera également son Madrid-Marseille. Avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024, qui devrait voir arriver une ligne régulière Barcelone-Lyon-Paris. Si le but est bien sûr de concurrencer la SNCF sur son propre territoire, l'opérateur espagnol veut aussi se poser en alternative à l'autocar ou au transport aérien. "Nous sommes persuadés qu'avec un service de qualité, ponctuel et abordable, il y a une vraie demande pour le ferroviaire", détaille la responsable internationale de Renfe, Susana Lozano. "Avec le train, vous partez du centre-ville de Lyon pour arriver dans le cœur de Barcelone. Si l'on prend en compte la distance entre la ville et l'aéroport, le train est plus pratique et aussi rapide que l'avion."