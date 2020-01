Ouverture de la ligne A du métro XXL à Toulouse : de sacrés défis techniques

Toulouse, France

Ce mercredi 8 janvier, la ligne A XXL va être inaugurée. La ligne A du métro toulousain qui relie Balma Gramont à Basso Cambo et qui existe depuis 1993 (26 ans) avait été prévue pour une fréquentation de 130.000 voyageurs, mais aujourd'hui ce sont 220.000 voyageurs en moyenne qui l'empruntent chaque jour. Entre 2016 et 2019, des travaux ont donc été réalisés pour que la ligne A puisse accueillir 400.000 voyageurs, quasiment le double. Alors pas tout de suite, pour l'instant l'objectif c'est +20% environ, soient 264.000 Toulousains. Concrètement, pour y arriver, les rames initiales de 26 mètres vont reliées par deux pour arriver à 52 mètres.

"Un tunnel dans le tunnel "

Le plus gros défi : faire des travaux alors que le métro continuait de fonctionner. Normalement il aurait fallu au moins six mois d'arrêt, finalement la ligne A a été fermée cinq semaines durant l'été 2017 et six semaines à l'été 2018 et cela a été possible grâce à "un tunnel dans le tunnel". Aux stations Fontaine Lestang, Patte d'oie et Mermoz, ces trois stations où les quais devaient être allongés pour accueillir des rames plus longues, des "cintres", d'énormes coques en acier de près de 800 kilos ont été installés par Eiffage, permettant aux ouvriers de travailler dans un chantier clos et indépendant. Cette installation, une première mondiale, a valu le premier prix d'un concours international à Tisseo il y a deux mois.

Autre défi : faire fonctionner ensemble des rames qui datent de 1993, de 2007, de 2012. Trois générations d'automatismes qu'il fallait "relier" puisque les rames de 26 mètres sont "collées" pour arriver à 52 mètres. De nouvelles portes automatiques ont été installées sur les quais rallongés. Et il a fallu également former une centaine d'employés de Tisséo pour maîtriser ce nouveau système, depuis le poste de commandement installé à Basso Cambo.

Doubler les rames, mais pas la fréquence

Tisséo compte donc accueillir bien plus de voyageurs, mais attention, vous n'aurez pas plus de métro aux heures de pointe. Les rames seront allongées mais la fréquence sera réduite. Ainsi, au lieu d'une rame toutes les 1minute et 5 secondes, ce sera une rame toutes les 1 minutes 50 environ. "On ne sait avoir une rame toutes les 45 secondes en terme de système (informatique) et ce seuil de 1minutes 05 c'est déjà la meilleure performance au monde", explique Francis Barbier directeur de projet au sein de Tisseo Collectivités. Tisséo a donc choisi de baisser un peu la fréquence mais avec des rames beaucoup plus grandes, le flux de voyageurs sera mieux géré.

Un chantier un peu moins cher que prévu

"Ce chantier aurait du coûter 180 millions d'euros mais finalement ce sera 170 millions d'euros qui ont été dépensés soit 10 millions d'euros d'économies", précise Francis Grass, le président de Tisseo Ingéniérie. Si le chantier n'a pas eu de gros retard, l'ouverture de cette ligne A XXL a été retardée puisqu'elle aurait du être inaugurée mi décembre. Pour "remercier les Toulousains de leur patience", selon les mots de Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo, 500.000 tickets aller-retour "collectors" seront distribués dans les bus ou les stations. Ils permettront de voyager gratuitement tout le week-end du 11-12 janvier (et seulement ce week-end là) sur tout le réseau.