Ouverture de la vélorue à Rennes : "c'est un peu le bordel..."

Ce mardi 2 juin, les quais Nord de Rennes ne sont plus accessibles aux voitures. La municipalité a souhaité créer une vélorue et donner priorité aux vélos et piétons mais pour ce premier jour d'ouverture, les cyclistes ont dû cohabiter avec les voitures dans une incompréhension générale.