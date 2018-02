Normandie, France

Depuis l'épisode neigeux du vendredi 9 février, le trafic a été très perturbé sur les ligne normandes Paris Rouen Le Havre ou encore Paris Eveux Caen. Avec les intempéries, des vitres ont été cassées, des moteurs endommagés et il faut réparer. Conséquence : tous les jours, des trains ont été supprimés. Mais que l'on soit usagers, syndicalistes, élu ou directeur à la SNCF, les avis ne sont pas les mêmes..

Les usagers en ont ras le bol

Les usagers n'en peuvent plus ! Ils ont même refusé de présenter leur billet aux contrôleurs la semaine dernière. La tension était palpable raconte les usagers réguliers de la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Ils ont lancé une pétition en ligne. Selon eux, il y a d'autres motifs à ces dysfonctionnements, ils estiment qu'il y a une grève perlée au centre des réparations à Clichy près de Paris. La grève perlée étant un moyen de pression consistant à exercer ses fonctions tout en visant à diminuer sa productivité ou son efficacité

La direction comprend l'exaspération

Du côté de la direction de la SNCF, on a été long à réagir mais en fin de semaine jeudi suite à de nombreux incidents, Eric Succab; directeur des lignes normandes Intercités, a répondu à France Bleu Normandie et a reconnu "ça nous fait mal aux tripes d'offrir une qualité de service de ce type là! " . Il incite les contrôleurs à bord des trains à faire preuve de "discernement ". La SNCF promet que la situation va s'améliorer dans les jours à venir. Mais elle redoute les températures glaciales annoncées en Normandie par Météo France. Les locomotives vieillissantes n'aiment pas les variations de températures. Sur la "grève perlée" à l'atelier de Clichy, elle parle d'"inquiétudes sur la réorganisation de l'entreprise".

La CGT dénonce un matériel obsolète

Une source syndicale reconnait que "le service minimum n'est même pas garanti en ce moment" à cause d'un matériel obsolète avec la moitie des rames qui sont en fin de vie et puis il y a LE problème des réparations à l'atelier de Clichy. Les stocks de pièces détachées ont fondu comme peau de chagrin pour faire des économies selon la CGT . Il faut donc les commander puis les faire venir d'où une inertie et des délais plus longs qu'avant . Il y a en plus " un climat social tendu dans cet atelier de la région parisienne, un probleme d'organisation de la production" évoque le syndicat à mots couverts. Grégory Laloyer, délégué régional de la SNCF en normandie est l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin.

Le président de la Région se dit affligé

La région Normandie reprend les intercités en janvier 2020, le réseau ferroviaire avec un investissement de 500 millions d’euros, la création d’ateliers de maintenance en Normandie et l’arrivée de trains neufs. En attendant, le président de la Région Hervé Morin ne manque pas de réagir à tous les dysfonctionnements : "c'est consternant, affligeant, ça me rend hystérique un réseau ferroviaire aussi minable avec la SNCF incapable de tenir les délais" déclare-t-il au micro de France Bleu Normandie