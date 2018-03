Normandie, France

Régulièrement pointée du doigt pour son manque de communication, la direction des lignes normands SNCF Intercités répondait à France Bleu Normandie ce jeudi matin. Retards, mouvements sociaux, réduction sur les abonnements, ce qu'il faut retenir de l'interview d'Eric Succab.

Mouvement social à Clichy : du retard dans les réparations des rames

Comment expliquer les conséquences désastreuses des chutes de neige sur le trafic des trains en Normandie. les réparations des 35 rames endommagées ont pris énormément de retard et causé un nombre incalculable de suppressions et de retards de trains entre la Normandie et Paris.

"On a eu une grogne social dans le centre de maintenance de Clichy qui s'est exprimée au mois de février et qui a très nettement ralenti notre production en terme de maintenance. Il y a des inquiétudes des personnels à propose des réorganisations qui se mettent en place. La charge de maintenance du site de Clichy va diminuer jusqu'en 2020 et nécessite des réorganisations de personnels et de fonctionnement. Et c'est cette grogne sociale qui a ralenti la maintenance en février", explique Eric Succab.

Nous avons notre fierté de cheminots, même si certains en doutent. Eric Succab

Des réductions au mois de mai

La SNCF avait consenti 15% des réduction sur les abonnements au mois de mars. Elle devrait faire un geste supplémentaire pour ceux du mois de mai. "Le montant est en cours de discussion mais nous allons indemniser au-delà de 15% les abonnés pour le mois de mai", précise Eric Succab.

En revanche, fin de non-recevoir pour la demande d'Hervé Morin de rembourser deux mois d'abonnements aux voyageurs, "beaucoup trop cher", selon Eric Succab.