Le système EasyPark arrive à Dax : un moyen pour payer le stationnement depuis son portable et à la minute.

Dax, France

C'est un pas de plus dans la nouvelle manière de gérer le stationnement à Dax. Après les nouveaux horodateurs, solaires et connectés, installés en début d'année, la Ville de Dax noue un nouveau partenariat.

Désormais, les Dacquois pourront utiliser l'application EasyPark pour gérer leur stationnement. Le fonctionnement se veut très simple : il faut télécharger gratuitement l'application sur son mobile et suivre les étapes pour s'enregistrer.

Lorsque vous vous garez, vous ouvrez l'application et vous êtes géolocalisé. Vous pouvez aussi entrer le code de la zone, qui sera indiqué sur l'horodateur le plus proche. Vous choisissez la durée de votre stationnement et c'est tout.

L'intérêt de cette nouvelle application est double

D'abord, elle permet le décompte par minute : vous payez ce que vous consommez. Ensuite, et surtout, elle gère la durée de stationnement à distance.

Vous n'aviez pris qu'une heure, le temps de faire vos courses et ça dure finalement plus longtemps que prévu ? Inutile de courir jusqu'à sa voiture ou de prendre le risque d'une amende : on peut ajouter du temps depuis l'application, qui vous notifie d'ailleurs 15 minutes avant la fin de votre temps de stationnement.

Le groupe EasyPark, fondé en 2001 en Allemagne, affirme être utilisé dans onze villes françaises.