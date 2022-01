Paiement du stationnement : une seule appli est désormais disponible à La Rochelle

A La Rochelle, on peut toujours payer son stationnement grâce à son téléphone portable. Mais depuis le 1er janvier, une seule application est disponible. Conséquence du renouvellement du marché public pour les trois prochaines années.

Vous avez peut-être été surpris, en voulant payer votre stationnement en ces premiers jours de l'année à La Rochelle. Sur beaucoup d'horodateurs, il n'y a plus aucune affiche renvoyant vers la possibilité de payer avec une application sur téléphone. C'est une conséquence du nouveau marché public, entré en vigueur le 1er janvier pour trois ans. Désormais une seule appli est disponible : flowbird, déjà disponible depuis trois ans à La Rochelle. En revanche, PayByPhone n'est plus disponible, d'où un message d'erreur qui apparaît à l'ouverture de cette application.

PayByPhone ne permet plus de payer son stationnement à La Rochelle. L'appli renvoie désormais vers le service stationnement de la ville. © Radio France - Julien Fleury

"On n'était pas opposé à garder deux appli, mais le choix s'est fait sur des critères techniques" précise Olivier Prentout, adjoint au maire rochelais chargé des mobilités urbaines, et donc du stationnement. PayByPhone n'aurait pas fait la preuve de pouvoir s'adapter aux évolutions techniques du stationnement dématérialisé. Il s'agit notamment d'assurer une interaction fluide avec les appareils utilisés par les agents du stationnement (ASVP) pour vérifier si on a bien payé sa place.

"On n'a pas eu le temps de communiquer"

Son éviction, PayByPhone l'a contestée en référé devant la justice administrative. La décision est tombée fin décembre, et ce recours a été rejeté. "Mais on n'a pas encore eu le temps de communiquer" concède l'élu Olivier Prentout, qui promet que tous les horodateurs seront floqués avec des autocollants renvoyant vers flowbird d'ici à la fin du mois de janvier.

Sur beaucoup d'horodateurs du centre-ville rochelais, aucune référence n'est faite au paiement par téléphone portable. De nouvelles affiches seront posées d'ici à la fin janvier, promet la mairie. © Radio France - Julien Fleury

Les tarifs du stationnement de surface ne changent pas cette année à La Rochelle. Comptez toujours 2 euros pour une heure en zone orange (hyper-centre). En revanche, la gratuité pourrait être supprimée pour les véhicules électriques, qui devront notamment payer sur les places permettant de recharger. Un déploiement de nouvelles bornes de recharge est d'ailleurs en préparation.

Le montant du FPS en question

Autre réflexion en cours : celle qui concerne le forfait post-stationnement, à acquitter quand on est pris en défaut de paiement. Actuellement, c'est 30 euros, minoré à 17 euros si on paie dans les trois jours. "Ce qui génère d'importants coûts de traitement, souligne Olivier Prentout, et n'est pas très dissuasif." Certains préférant risquer le FPS, plutôt que de payer pour leur stationnement.