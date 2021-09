Paimboeuf : un Festi Rail pour demander la remise en service du train jusqu'à Sainte-Pazanne

Des ronces recouvrent les rails oxydés de l'ancienne ligne de chemin de fer entre Sainte-Pazanne et Paimboeuf. Dans cette commune, l'association Fer Retz essaie de sensibiliser à la présence des rails et au passé porté par ces lieux. Ce samedi, ils montrent également leur opposition au projet du conseil départemental d'implanter une voie verte sur ce tracé. Un chemin de 27 kilomètres, laissé à la nature depuis les années 90.

"C'est criminel de sacrifier une infrastructure ferroviaire", s'emporte Didier Le Reste. Ce représentant de Convergence Nationale Rail est farouchement opposé à l'idée d'une voie verte à la place du train. "Si on veut une véritable transition écologique, il faut réinvestir dans le rail public", ajoute-t-il. Devant les barnums envahis par une odeur de moules et de frites, quelques passants s'interrogent sur le rassemblement.

Christian Retailleau, membre de Fer Retz, et Didier Le Reste, président de Convergence Nationale Rail, veulent voir un renouveau de ce tracé de chemin de fer. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Souvenirs du train

Foulard coloré autour du cou, Adélaïde a connu le train en circulation sur ces voies. Du haut de ses 83 ans, cette petite femme se souvient que "c'était du bonheur" d'avoir cette activité à Paimboeuf. "Il faut absolument remettre le train, il y a trop de monde sur les routes c'est affolant et dangereux", lance cette dernière.

Sur la scène improvisée, Jean Gasnier s'occupe des derniers réglages du son, avec en musique de fond : Les démons de minuit. Avec sa couronne de cheveux et de barbe blanche, il dégage un air sage et rempli de sérénité. Cet ancien cheminot a travaillé sur les trains de marchandise de cette ligne. Ce dernier imagine une cohabitation des deux moyens de transport. "Il faut une certain sécurité pour les vélos et les trains, parce qu'un train ça ne s'arrête pas comme une voiture."

Les anciens rails possèdent désormais cette drôle de couleur, celle qui signifie que plus rien ne roule ici depuis de longues années. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Échanger et proposer

Ce qui surprend ces militants, c'est le remplacement d'un moyen de transport écologique par un autre. Ils aimeraient que les deux puissent exister. "On ne pose pas la question de la rentabilité aux routes, alors pourquoi au train", lance un ancien cheminot accoudé à une table. Autour du petit-déjeuner, les anciens échangent sur leurs souvenirs de conducteurs.

Un débat en plein air autour de la place du train dans le Pays de Retz. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Pendant cette journée, le but était d'échanger autour du projet. L'association fer Retz a mis en place une exposition sur les souvenirs du train dans le Pays de Retz. "On est encore les oubliés du département", regrette Christian Retailleau, membre du collectif. Un débat a lieu, en présence de quelques élus locaux, dans l'intention de pouvoir échanger sur l'avenir de la ligne, mais surtout pour réaffirmer la demande de réouverture de cette ligne.