Palais des sports Caen la Mer : bientôt des améliorations pour circuler les soirs de match

Nouveau match ce vendredi au Palais des Sports de Caen. Les Vikings du Caen handball affrontent Cournon d'Auvergne à 20h30, en espérant que la circulation soit plus fluide aux abords que mardi dernier pour le match du CBC. Anthony habite face au nouveau Palais, autant dire qu'il est aux premières loges les soirs de match : "les gens se garent n'importe où. C'est au premier qui trouve une place, c'est un peu compliqué !"

Bientôt la mise en place d'un système de guidage numérique

Un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire mais des efforts vont être faits promet le rapporteur général de Caen la Mer, en charge des sports et des finances, Aristide Olivier. Dans les semaines à venir, une quinzaine de panneaux de signalétique mis en jour en temps réel, vont orienter les automobilistes, un peu comme dans les aéroports : "avec ce nouveau palais, on a toute une série d'éléments qu'on va évidemment faire progresser au fur et à mesure du temps. Celui évidemment de la circulation et des parkings en fait partie. Il y en a d'autres à l'intérieur de la salle, dans le fonctionnement... On est en phase de rodage, en particulier sur le stationnement et sur la circulation. Ces améliorations sont identifiées. D'ici quelques semaines, on va avoir la mise en place d'un système de guidage numérique et dynamique pour que les gens n'aillent pas systématiquement dans la zone la plus encombrée, mais puissent prendre place dans les parkings du parc des expositions notamment, et évitent cette zone difficile. Et puis ensuite, dans un second temps, c'est même à l'intérieur des zones de parking que ces systèmes fourniront des indications."

Des agents sur les principaux axes les soirs de match ?

En attendant, la collectivité pourrait remettre des agents pour fluidifier la circulation, du personnel qui a cruellement manqué mardi soir, "ça fait en tout cas parti des sujets qui sont sur la table" précise Aristide Olivier qui rajoute qu'un point régulier est fait avec les clubs de basket et de handball pour procéder aux ajustements nécessaires de ce bel outil qu'est le Palais des sports Caen la Mer.