Palmarès des villes cyclables : Grenoble en tête des villes entre 100 000 et 200 000 habitants

Pour la deuxième édition de son palmarès des villes cyclables, publiée ce jeudi soir, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) classe la ville de Grenoble en tête des villes comprises entre 100 000 et 200 000 habitants, loin devant Angers et Caen.

Grenoble, un havre de paix pour les cyclistes ? Pour la deuxième édition de son palmarès des villes cyclables, publiée ce jeudi soir, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) classe la ville iséroise en tête des villes comprises entre 100 000 et 200 000 habitants, loin devant Angers et Caen, et avec la meilleure progression depuis la précédente enquête de 2017.

La ville de Grenoble est en tête du classement, pour les villes comprises entre 100 000 et 200 000 habitants. - FUB, le vélo au quotidien

L'association a établi son classement en se fiant au ressenti des populations concernées. Entre septembre et novembre 2019, la plateforme en ligne a recueilli plus de 185 000 contributions. 3258 Grenoblois ont participé à l'enquête. En répondant à 26 questions, classées en cinq thèmes, comme la sécurité ou encore le confort, les habitants attribuaient une note comprise entre 1 et 5. Avec une note globale de 4,12, Grenoble obtient la lettre B, ce qui la classe parmi les villes ayant un climat vélo "favorable".

Grenoble obtient une note de B, ce qui correspond à un climat "favorable" aux vélos. - FUB, vélo au quotidien

D'autres villes iséroises apparaissent également dans cette enquête. Parmi les bons élèves, les villes de Crolles, Eybens, Meylan ou encore Saint-Égrève, qui obtiennent la note de C. Plus bas dans le classement, à noter les présences de Saint-Martin-d'Hères (D), Bourgoin-Jallieu (E), Fontaine (F) ou encore Pontcharra qui obtient la pire note, G.

Les villes d'Isère obtiennent des classements différents. - FUB, le vélo au quotidien