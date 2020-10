Palombe bleue : cacophonie autour de son retour jusqu'à Hendaye

L'annonce avait fait grand bruit à la rentrée, le gouvernement annonçait le grand retour de la Palombe Bleue, ce train de nuit entre Paris et Hendaye, sauf que voila, depuis, rien de concret, et ses défenseurs manifestent leur inquiétude

Sur le parvis de la gare, les manifestants réclament le retour du train de nuit entre Paris et Hendaye

Ils voulaient organiser une grande journée pour réclamer la réintroduction de la Palombe Bleue. 175 personnes ont répondu présent pour demander le retour du train de nuit mythique entre Paris et Hendaye.

Disparu en juillet 2017, le gouvernement avait annoncé qu'il sera remis en service avec ses deux branches donc, vers Hendaye et vers Tarbes, tout comme la ligne entre Paris et Nice. Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari avait d'ailleurs rédigé un tweet pour l'annoncer.

Le plan de relance de 100 milliards d'euros du gouvernement prévoyait 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire, dont 100 millions rien que pour financer le retour de ces deux lignes de nuit.

Du tweet aux actes

Un mois après ce tweet rien n'est moins sûr. Le ministère des transports que nous avons contacté confirme effectivement la ligne Paris-Tarbes pour 2022, en revanche, la jonction vers Hendaye "est à l'étude en lien avec la SNCF". Si ce tronçon fait toujours "parti de l'objectif", aucune date n'est avancée. De quoi inquiéter les défenseurs de la ligne de nuit en direction du Pays basque.

Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots espère que la palombe bleue pourra bel et bien renaître de ses cendres trois avant après sa suppression. © Radio France - Anthony Michel

Ils étaient nombreux ce mardi midi réunis devant la gare de Bayonne pour demander à ce que le gouvernement passe des paroles aux actes. Pour Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, "la politique des tweets, on n'y croit pas beaucoup, de la part du gouvernement, on n'a pas de choses très concrètes".

Outre la confirmation du tronçon jusqu'à Hendaye, il demande plus de précisions quant au projet, et notamment savoir avec quel matériel, quel train cette palombe bleue sera remise en service. "Qui va faire ce train, avec quel matériel ? Est-ce qu'on va louer ce matériel ou le fabriquer ? s'interroge le secrétaire général. Il se demande aussi "est-ce que d'autres lignes de train de nuit vont être réouverte parce qu'on a une vraie stratégie nationale d'offre à bas prix, est-ce qu'on modifie les règles d'utilisation du réseaux pour que les trains puissent circuler la nuit et soient pas en permanence interrompus par les travaux?" Autant de questions qui restent sans réponse pour Laurent Brun.

Les représentants syndicaux ont fait passer une pétition pour demander le retour du train de nuit.

Selon des chiffres de la CGT, avant sa disparition, la palombe bleue transportait entre 350 et 380 passagers par voyage.