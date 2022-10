Palombe Bleue : le gouvernement promet un train de nuit quotidien par Dax, Orthez et Pau en 2024

La Palombe Bleue, la vraie, va enfin faire son retour dans le Sud-Ouest : le gouvernement promet de rétablir cette ligne de trains de nuit et son tracé historique par l'axe Atlantique, entre Paris, Bordeaux, Bayonne et Dax, Orthez et Pau. Une annonce faite ce mardi 25 octobre face au Sénat. C'est Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, qui a posé la question en séance du matin, il a plaidé pour un retour de cette ligne atlantique, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, lui a répondu favorablement.

Elle a promis un passage quotidien du train de nuit par Dax, Bayonne, Pau et Orthez, et ce à partir de 2024, pour remplacer la ligne de nuit passant par Toulouse. "Aujourd'hui la desserte du Sud-Ouest par train de nuit ne permet pas des horaires optimaux et limite la desserte à Tarbes et Lourdes en dehors de l'été" reconnaît la secrétaire d'Etat, avant d'ajouter : "Je peux déjà vous indiquer qu'à partir de 2024, le train de nuit desservira quotidiennement Dax, Bayonne, Orthez et Pau, en plus de Lourdes et Tarbes".

L'axe Atlantique dessert mieux le Sud-Ouest

De quoi ravir le sénateur Max Brisson, mais aussi réjouir le collectif "Oui au Train de Nuit", qui milite depuis longtemps pour le retour de la Palombe Bleue, supprimée en 2017. Pour l'association, la Palombe est sans conteste la ligne de train de nuit qui dessert le mieux le sud-ouest, comparé au Pyrénéen, ce trajet de nuit rouvert l'hiver pour relier Paris à Tarbes/Lourdes en passant par l'axe Limoges-Toulouse. La ligne a été prolongée jusqu'au Béarn et au Pays Basque pendant l'été, mais pour des résultats peu convaincants : "On a bien vu que les horaires sont catastrophiques, avec des arrivées très tardives, et des départs trop tôt , très peu compétitifs et intéressants par rapport au TGV" explique Pascal Daubouin, un Palois membre du collectif. "Nous on se réjouit de cette annonce, même si on attend quand même la confirmation et les horaires, mais on va toucher du bois et se dire qu'enfin on va bénéficier du retour de la Palombe Bleue".

D'après les propos de la secrétaire d'Etat, on comprend que si la promesse est tenue, en 2024, fini le Pyrénéen Paris-Limoges-Toulouse-Tarbes-Lourdes, et bonjour la Palombe Bleue Paris-Bordeaux-Dax-Bayonne ou Dax-Orthez-Pau-Tarbes-Lourdes.