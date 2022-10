Palombe bleue : le train de nuit entre Paris et Bayonne circulera tous les jours à partir de 2024

La Palombe Bleue toute l'année. La secrétaire d'État en charge de l'Écologie, Bérangère Couillard, a annoncé ce mardi au Sénat lors des questions d'actualité au gouvernement que le train de nuit entre Paris et Bayonne circulerait tous les jours de l'année à partir de 2024. Celle qu'on appelle la Palombe Bleue ne circulait que l'été depuis son retour. Supprimée en 2017, cette ligne a finalement être relancée cette année.

La secrétaire d'État répondait à une question du sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson qui l'interrogeait sur ce sujet. Plus exactement, il revenait sur le choix du tracé via Toulouse. Depuis son retour cette année, la ligne entre Paris et Hendaye ne vient pas directement, via Dax, jusqu'au Pays basque. Le train passe par la Haute-Garonne avant de revenir sur la côte. "C'est ce trajet qui avait provoqué en 2011 une augmentation du temps de transport, une baisse de la fréquentation et finalement la suppression de la ligne. Ce choix n'est donc pas le bon", explique le sénateur devant la représentation nationale. D'autant que ce retour n'était prévu que pour l'été. "C'est réduire le sud des landes et les Pyrénées-Atlantiques à une desserte uniquement estivale, alors qu'il ne peut être réduit à de simples territoires touristiques", ajoute Max Brisson_._

Pour lui répondre, la secrétaire d'État a d'abord rappelé les travaux prévus pour développer les réseaux de nuit à l'avenir, notamment sur l'axe Atlantique. "Aujourd'hui, la nécessaire régénération de l'infrastructure ne permet pas des horaires optimaux et limite la desserte à Tarbes et Lourdes en dehors de l'été" avant d'indiquer "qu'à partir de 2024, le train de nuit desservira quotidiennement Dax, Bayonne, Orthez et Pau, en plus de Lourdes et de Tarbes".