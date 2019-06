Panique lors d’un vol Perpignan-Paris qui se pose en urgence à Toulouse

Perpignan, France

« J’ai vécu la peur de ma vie », raconte une passagère du vol AF 7465 qui devait effectuer la liaison Perpignan-Paris ce mercredi matin. Quelques minutes après le décollage, l’avion opéré par Hop a été dérouté pour un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Toulouse.

« Une fois que nous étions en vol, nous avons entendu un ultrason très puissant », raconte Caroline, l’une des passagères. « Cinq minutes après, l’hôtesse est sortie de la cabine avec un masque à oxygène et un scaphandre. On a compris qu’il se passait quelque chose de grave ».

Des passagers pleuraient

Dans les minutes qui suivent, le commandant annonce aux passagers qu’il y a de la fumée dans la cabine de pilotage. L’avion redescend très rapidement en altitude. « Nous avions tous très mal aux oreilles, poursuit Caroline. Des passagers pleuraient, d’autres ont fait des malaises. Les minutes semblaient très longues… ». Lorsque l’avion s’est finalement posé à Toulouse vers 11h44, la gendarmerie et les pompiers étaient déjà sur place.

« Des turbulences j’en ai déjà connues », témoigne Jean-Claude, un autre passager. « Et à mon âge, 50 ans, des frayeurs, j’en ai eues. Mais pas à ce point-là ! Je me suis vu mourir. Quand vous voyez l’hôtesse en panique avec le masque sur la tête… ».

4 passagers pris en charge par les pompiers

Selon plusieurs passagers, la compagnie n'a proposé aucune prise en charge aux voyageurs à l’aéroport de Toulouse « Aucune collation, aucune bouteille d’eau, confirme Jean-Claude. On nous a seulement offert un bon de réduction de dix euros pour un prochain voyage. »

Dans un communiqué, la compagnie tient à dédramatiser la situation : « Air France confirme que l’équipage (...) a décidé de se dérouter vers l’aéroport de Toulouse à la suite de l’apparition d’une fumée à bord, conformément aux procédures du constructeur et en application du principe de précaution. L’avion a atterri normalement à Toulouse à 11h44 où 4 clients légèrement affectés par l’événement ont été pris en charge par les pompiers lors du débarquement. Air France rappelle que ses équipages sont formés et entraînés régulièrement pour gérer ce type de situation connue et maîtrisée et la sécurité des vols est un impératif absolu. »