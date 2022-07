La journée de ce lundi a été chaotique dans nos transports parisiens. La gare de l'Est a été complètement bloquée pendant plusieurs heures. On connait désormais la cause de cet arrêt total : un faisan a percuté un RER, provoquant une panne électrique.

La gare de l'Est paralysée lundi à cause... d'un faisan !

Vous vous êtes peut-être retrouvés bloqués à Gare de l'Est ce lundi. La circulation des trains a été totalement stoppée pendant plusieurs heures en raison d'une panne électrique. La SNCF avait évoqué lundi un incident lié à la caténaire. Ce mardi elle a donné des précisions sur l'origine de la coupure. Elle est en fait liée à un choc avec un faisan !

"Vers 16h30, un faisan est entré en collision avec le pantographe d’une rame du RER E en sortie de la gare de Paris-Est. Ce choc a entraîné l’immobilisation de la rame et la coupure de l’alimentation électrique des voies desservant la gare, ce qui a impacté l’ensemble des circulations", indique la SNCF sur le blog de la ligne E du RER.

La circulation du RER E, ainsi que des TGV et TER est restée interrompue jusque tard dans la soirée lundi. Et mardi, la circulation des trains était encore fortement perturbée sur le RER E, cet incident nécessitant des travaux complémentaires qui seront réalisés dans la nuit de mardi à mercredi.

Des chèvres sur le RER C

Et le faisan n'est pas le seul animal à avoir perturbé le trafic ces derniers jours. Le trafic du RER C a été fortement ralenti ce mardi entre Musée d'Orsay et Saint-Martin d'Etampes en raison de chèvres sur les voies dans le secteur de Lardy. Un incident qui s'était déjà produit la veille sur cette même ligne.

Et si on remonte un peu plus le temps, d'autres animaux, moins habituels, ont déjà ralenti la circulation de nos transports en communs. En novembre 2017, la ligne du Tramway 3a s'était interrompue en raison de la présence d'un tigre sur la voie. L'animal s'était échappé d'un cirque du 15ème arrondissement. Plus récemment, c'est un renard qui s'est retrouvé sur les voies de la ligne 8 du métro, entre les stations Liberté et Porte de Charenton. Le trafic avait été immédiatement ralenti pour ne pas percuter l'animal.