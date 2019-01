Panne à la gare Montparnasse : "c'est le chaos" raconte un Mayennais coincé ce soir à Paris

Montparnasse, Paris, France

La galère pour des milliers d'usagers de la SNCF.

Le trafic des TGV est très perturbé entre l'Ouest de la France et la gare Montparnasse à Paris, à cause d'une panne électrique. Des trains ont été supprimés ou subissent d'importants retards.

Une galère dans laquelle se trouve Stéphane, un Mayennais qui fait régulièrement la navette entre Paris et Laval : "c'est le chaos. Moi, j'ai la chance d'être salon 'Grands Voyageurs' et donc c'est plus confortable que d'être sur le quai. Mais c'est le chaos ! Tous les trains pour le Sud-Ouest sont au départ d'Austerlitz. Pour Rennes et Nantes, on n'a pas beaucoup d'informations. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Alors peut-être on va être obligé de prendre, à notre charge, une chambre d'hôtel. Pas de colère mais du fatalisme".