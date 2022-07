Panne de métro à Toulouse : le trafic reprend sur la ligne A entre Basso Cambo et Jolimont

Une évolution dans la panne géante qui touche le métro toulousain depuis mercredi matin : le trafic a repris, ce jeudi à 18h30, sur la ligne A entre Basso Cambo et Jolimont. En revanche, les stations Balma-Gramont, Argoulets et Roseraie ne sont toujours pas desservies. Et la ligne B est toujours à l'arrêt.

Ce mercredi 6 juillet, peu avant 9 heures, un problème électrique s'est produit dans le tunnel près de la station Patte d'oie. Une intervention lourde est nécessaire, notamment sur les réseaux de câbles.

Le réseau de bus relais reconduit

Tisséo maintient son réseau de bus relais : un bus relais A’ est mis en place entre les stations Balma-Gramont et Jolimont. Pour la ligne B, la ligne 34 est prolongé jusqu'à Ramonville. La ligne L6 est prolongée jusqu'à Université Paul Sabatier. Des liaisons en bus entre Grand Rond et Borderouge sont effectuées par des bus de la ligne 29. La ligne L9 effectue une boucle à Borderouge. La situation risque d'être compliqué, vendredi matin pour les voyageurs. Dans la mesure du possible, Tisséo conseille de privilégier les autres modes de déplacements : vélo, marche à pied, autopartage, covoiturage et le télétravail.