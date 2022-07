Panne du métro à Toulouse : "J'ai laissé passer cinq bus bondés", témoigne une voyageuse

Il n'est pas bon être usager des transports en commun à Toulouse depuis mercredi matin. Suite à un incendie d'origine électrique survenu près de la station Patte d'Oie, le métro est hors service. Les deux lignes (A et B) sont à l'arrêt total depuis mercredi 9h et le sont toujours ce jeudi matin. Tisséo espère une reprise dans la journée mais, à ce stade, rien ne semble certain. L’équipe Tisséo travaille en ce moment à la remise en état des installations endommagées qui nécessite une intervention lourde au niveau de la barre de guidage et des faisceaux électriques.

Pour palier cette panne, plusieurs lignes de bus ont été prolongées (ligne 34, L6) mais pas suffisant pour transporter, en temps et en heure, les milliers d'usagers quotidien du métro Tisséo. Ainsi, ce jeudi matin, certains ont dû attendre de très longues minutes pour monter dans un bus et rejoindre leur lieu de travail.

" Quand on arrive à monter, on est en mode sardines. Pour une personne qui sort, il en faut dix qui descendent." - Maria, une voyageuse

Maria, rencontrée par France Bleu Occitanie sur les allées Jean Jaurès, est pénalisée par cette panne. Elle a pris un premier bus en étant serrée aux autres passagers, opération qu'elle n'a pas voulu renouveler ensuite : "Une fois c'était assez pour ma journée. Quand on arrive à entrer dans le bus, on est en version sardines. Et pour sortir, version Flanby vous savez, il faut une languette. Pour une personne qui sort, il en faut dix qui descendent". Maria a laissé passer cinq bus avant de pouvoir monter dans l'un d'entre eux. L'employée a envoyé un message à son employeur qui s'est montré "compréhensif" sur son retard.

"D'habitude je mets entre 30 et 45 minutes pour aller au boulot à Colomiers, ce matin ce sera une heure." — Day, une voyageuse

Deuxième matinée compliquée aussi pour Day qui travaille chez Airbus à Colomiers. "C'est galère, à la place du métro A je vais prendre deux bus. D'habitude je mets entre 30 et 45 minutes pour aller au boulot à Colomiers, ce matin ce sera presque une heure", raconte la jeune femme qui habite Toulouse.

Des bus bondés, sans mesures sanitaires, alors que l'épidémie de Covid est en forte hausse avec dédormais un test sur trois positif en Occitanie. Interrogée sur TF1 mercredi soir, Elisabeth Borne la première ministre a conseillé de porter le masque sans en faire une « obligation ».