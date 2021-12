Panne du tramway de Toulouse : un événement rare, habituellement "anticipé", assure Tisséo

La panne du tramway de Toulouse est un évènement rare qui est habituellement "anticipé", assure le directeur des exploitations de Tisséo. Selon Romain De Montbel, les alertes météo n’ont pas permis d’éviter l’incident, les équipes étant "persuadées que le gel arriverait plus tard".

Ce sont les conditions météo qui sont à l’origine de la panne du tramway de Toulouse mardi 30 novembre au matin. "Un certain seuil d’humidité mélangé à un peu de vent et une formation de givre", explique le directeur des exploitations métro, bus et tramway de Tisséo, qui regrette que l’évènement n’ait pas pu être anticipé.

L’incident survenu mardi est habituellement anticipé, assure Romain De Montbel. "C’est une décision que nous prenons la veille, de faire rouler le tramway dans la nuit pour éviter le gel", précise-t-il. Mais cette fois, le tram n’a pas roulé : "Nous étions persuadés que le gel arriverait plus tard."

Prêts pour le Festival des Lanternes de Blagnac

Si l’évènement a pu inquiéter les spectateurs du Festival des Lanternes de Blagnac, "il n’y aura pas de soucis", assure-t-on chez Tisséo. "Le tram va rouler beaucoup plus que d’habitude en soirée", détaille le directeur des exploitations, précisant que le syndicat mixte des transports de l’agglomération est prêt pour l’évènement.