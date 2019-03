Panne électrique en gare de Strasbourg : circulation des trains perturbée ce samedi

La circulation des trains est perturbée ce samedi 30 mars en gare de Strasbourg après une panne de l'alimentation électrique, survenue à 11h. Pendant plus d'une heure, aucun convoi n'a pu accéder à la gare. Ni en partir. La situation est en train de revenir à la normale.

Strasbourg, France

Après la panne d'un poste d'aiguillage automatisé ce samedi 30 mars vers 11h, les trains sont restés bloqués un long moment en gare de Strasbourg. Cette panne électrique, qui concernait le centre de commande des aiguillages et de la signalisation, a obligé la SNCF à diriger les trains "à l'ancienne". Tous les mouvements de trains, TER et TGV, ont été affectés. TGV et TER accusaient toujours de gros retards à la mi-journée. La gare alsacienne devait retrouver son activité habituelle en début d'après-midi.

Une rame de TGV partie de Paris est restée stationnée en fin de matinée en gare de Lorraine-TGV. Elle est arrivée en Alsace avec plus d'une heure de retard.

Un PC de crise a été mis en place pour assister les voyageurs.

Le hall de la gare de Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Un peu de stress pour les supporters du Racing

Cette panne a aussi affecté les déplacements des fans du Racing club de Strasbourg. Un TGV affrété pour transporter les supporters de l'Alsace vers Lille, pour la finale de la Coupe de la Ligue, a dû patienter à la mi-journée pour attendre des fans embarqués dans un train à Sélestat.

Le TGV affrété par la direction du club de football strasbourgeois a également été retardé. La SNCF s'est engagée à amener tout le monde à bon port pour le match contre Guingamp. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h05 au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq.