Difficile retour au travail pour les frontaliers français qui ont l’habitude de se rendre au grand-duché en TER. Une panne électrique survenue dans la nuit de dimanche à lundi empêche toute circulation des trains entre Bettembourg et Luxembourg.

Panne électrique : les frontaliers privés de trains entre Bettembourg et Luxembourg

Les travailleurs frontaliers abonnés au TER pour se rendre au Luxembourg doivent trouver une autre solution ce lundi matin. Les trains ne peuvent plus circuler entre Bettembourg et Luxembourg à cause d’un problème électrique. Une panne survenue dans la nuit de dimanche à lundi sur une caténaire au niveau de Berchem.

Aucune précision n’est fournie sur le délai de réparation. Des cars sont mis en place pour pallier l’absence des trains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix