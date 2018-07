Alors qu'une panne d'alimentation à la gare Montparnasse paralyse le trafic entre Paris et le Grand-Ouest, les passagers en Bretagne doivent composer encore ce dimanche avec une circulation très réduite des trains. Seulement un train sur deux circule ce dimanche entre Paris et la Bretagne.

Bretagne, France

C'est une pagaille dont les vacanciers se seraient bien passés. Depuis deux jours maintenant, ils doivent composer avec des annulations et des retards importants de trains en provenance ou en direction de Paris. Ce dimanche, la SNCF prévoyait la circulation d'1 train sur 2 entre Paris et la Bretagne. C'est moins que samedi, où près de 70 % des trajets étaient assurés.

Des voyageurs bloqués à Saint-Malo

En gare de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, Samira, la trentaine, revient d'une semaine de vacances sur l'île de Jersey. Elle devait prendre un TGV direction Paris Montparnasse, sauf qu'il vient d'être annulé et qu'il n'y en a qu'un seul en circulation ce dimanche après-midi. Les autres sont supprimés. "Je ne sais pas comment je vais faire, désespère-t-elle. Je travaille lundi et je pense que le seul train qui roule sera complet". Elle se rend au guichet pour que la SNCF lui trouve une solution. "Un chauffeur de taxi devant la gare m'a dit que je pouvais prendre un train pour Rennes et faire ensuite Rennes-Paris Austerlitz. Mais je sais pas si c'est vraiment possible, souffle-t-elle. En tout cas, je ne peux pas rester ici, même si c'est joli Saint-Malo", sourit tout de même Samira.

Le seul train en circulation entre Saint-Malo et Rennes ce dimanche après-midi © Radio France - Alexandre Frémont

Retour à la normal prévu ce jeudi

Ce vendredi, c'est l'incendie d'un poste à haute tension à Issy-les-Moulineaux qui a provoqué une panne d'alimentation monstre. Ainsi, d'importants retards et des suppressions de trains à la gare Montparnasse à Paris ont refroidi un peu l'impatience des vacanciers qui devaient se rendre dans le Grand-Ouest ou regagner la capitale. Un week-end très compliqué donc pour ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens.

RTE, le fournisseur électrique de la SNCF, promet un retour à la normale d'ici jeudi. "Nous espérons pouvoir encore accélérer le rythme", détaillait le délégué régional Île-de-France de RTE lors d'un point presse ce dimanche. Selon la SNCF, les retards et les suppressions de trains sont dû à deux raisons : "d'une part, l'électricité n'étant pas rétablie par RTE, il n'est pas possible de faire circuler tous les trains en gare de Paris Montparnasse et d'autre part, le centre de maintenance est peu alimenté à cause de cette panne, donc certains trains sont mis de coté pour une maintenance nécessaire à une bonne circulation".

Une "mission d'enquête" a été lancée par Nicolas Hulot et Élisabeth Borne, respectivement ministres de la Transition écologique et ministre des Transports, pour faire la lumière sur une "fragilité manifeste dans l'alimentation de substitution de la gare Montparnasse".