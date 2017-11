Panne géante à la gare Montparnasse : la SNCF va investir 150 millions d'euros dans les "systèmes d'information"

La ministre des Transports Elisabeth Borne annonce ce mercredi soir qu'elle va investir 150 millions d'euros dans une réforme des "systèmes d'information", qui ont défailli cet été, provoquant une interruption de trafic pendant plusieurs jours.

La SNCF va investir 150 millions d'euros d'ici à 2020, pour "apporter des améliorations, visibles des clients" à ses systèmes d'information, après la panne géante de la gare Montparnasse survenue cet été. C'est la ministre des Transports Elisabeth Borne qui l'a annoncé ce mercredi, après une rencontre avec le président de la SNCF Guillaume Pépy et son homologue de SNCF Réseau, Patrick Jeantet.

Cette rencontre était un point d'étape sur la mise en oeuvre des mesures à prendre après la panne survenue entre fin juillet et début août, qui avait paralysé toute une partie du trafic ferroviaire. "Les plans (pour assurer la continuité du service) des gares parisiennes seront finalisés d'ici à la fin de l'année", explique le communiqué du ministère. Pour la gare Montparnasse en particulier, c'est la gare d'Austerlitz qui devra prendre le relais de façon "organisée et accrue".

Une nouvelle version de l'appli SNCF en 2018

"Dès janvier 2018, l'appli SNCF sera enrichie pour permettre aux voyageurs de signaler en temps réel les perturbations et les problèmes rencontrés", note également le ministère, qui annonce également "un calendrier précis d'amélioration du système d'information des voyageurs pour le rendre plus réactif et plus cohérent", et "remettre l'information voyageur au cœur des pratiques".

Par ailleurs, les règles du trafic ferroviaire devraient elles aussi être réformées pour 'assurer la totale sécurité des voyageurs tout en permettant une meilleure reprise des circulations en cas d'incident".