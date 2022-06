Panne géante en gare de Toulouse Matabiau : pas de départ et d'arrivée ce jeudi

Plus aucun train ne circule depuis la fin de matinée en gare de Toulouse Matabiau en raison d'une panne de signalisation. Cela engendre des annulations et des retards conséquents sur l'ensemble des trafics TGV, Intercités et TER. Reprise progressive du trafic prévue à 12h30.