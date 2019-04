Panne informatique à la gare de l'Est : aucun train ne circule entre Paris et le Grand Est

Le trafic des trains est très perturbé ce jeudi après-midi entre Paris et les villes du Grand Est suite à une panne informatique à la gare de l'Est.

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, France

La reprise du trafic n'est pas prévue avant 18h. "Trafic très perturbé Jusqu'à la fin de service" c'est-à-dire jusqu'à l'heure prévue pour les derniers départs de train indique même la SNCF sur son compte Twitter. Aucun train ne circule au départ et à l'arrivée de Paris-Est ce jeudi. Une panne informatique s'est produite sur un poste d'aiguillage à Château-Landon vers 13h40. Cela engendre un problème de signalisation.

Suite à une panne d’aiguillage, le trafic est actuellement interrompu en gare de l'Est, et restera très perturbé jusqu'à la fin de service. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le trafic. Restez informés en temps réel avec l'appli SNCF 📲 https://t.co/e2VaaSqWLt — SNCF (@SNCF) April 4, 2019

Perturbations pour tout le Grand Est

Entre Paris et Strasbourg, comme entre Paris et Reims et pour toutes les villes du Grand Est, les voyages sont fortement perturbés. Une partie du trafic des TGV a été transféré gare du Nord.

D'après les informations recueillies par France Bleu Champagne-Ardenne, les passagers des TER sont arrêtés à Château-Thierry et acheminés en bus jusqu'à Vaires, en région parisienne.

Selon le compte twiter de la SNCF les départs vers la Lorraine se font via la gare du Nord toute proche.