Panne informatique: dans l'agglo de Dijon, l'application Divia Mobilités est de nouveau accessible

A quelle heure passe le prochain bus ou le prochain tram ? La réponse se trouve de nouveau sur votre smartphone. L'application Divia Mobilités est de nouveau accessible tout comme le site Divia du groupe Keolis. Ces plateformes ont été durant près de 48 heures les victimes indirectes de l'incendie qui a ravagé l'entreprise OVH en Alsace, c'est là où se trouve le serveur qui héberge des milliers de sites en France.

Divia a mis les bouchées doubles pour retrouver ce service "Cette application permet de prévoir ses horaires de trajet"confie une étudiante "Je l'utilise dés que je dois enchaîner des correspondances" précise Elie valise à la main "Cela évite de louper son bus et mettre 40 minutes pour un simple trajet."

Bus et trams circulent de manière normale © Radio France - Olivier Estran

"Moi j'ai la chance d'habiter près d'une station de tram" explique une dijonnaise "alors je peux descendre consulter les panneaux lumineux aux stations car ils fonctionnent toujours, mais je comprends que cette situation fatigue beaucoup de monde." L'absence d'horaires sur l'appli n'a heureusement pas empêché pas les bus et les trams de circuler à leurs horaires habituels. Le trafic est assuré de manière normale.

La bibliothèque de Quetigny touchée aussi

Cet incendie de serveur se répercute aussi sur la bibliothèque de Quetigny. Les 1.700 abonnés ne peuvent plus se connecter à leur compte. Ça n’empêche pas la bibliothèque d'ouvrir ses portes et de continuer à prêter des livres, mais on ne peut plus gérer ses emprunts à distance; La bibliothèque espère une retour à la normale en début de semaine prochaine au plus tard.