Panne à Montparnasse : le patron de la SNCF exprime ses "plus sincères regrets" aux passagers touchés

Alors que le trafic des trains est toujours perturbé ce mardi soir en gare Montparnasse à Paris, Guillaume Pepy, le président de la SNCF, exprime ses regrets aux passagers. Pour lui, la panne de dimanche est due à un défaut dans les travaux des nouvelles LGV, et non au vieillissement du réseau.

Le président de la SNCF Guillaume Pepy a exprimé, ce mardi dans une interview à Ouest-France, ses "plus sincères regrets" après la panne de signalisation qui a fortement perturbé le trafic de la gare Montparnasse à Paris depuis dimanche. La panne, qui a été réparée ce mardi, occasionne toujours des perturbations. Il a aussi assuré que "la maintenance n'est pas en cause" dans cette panne, réfutant la thèse d'un incident lié au vieillissement du réseau.

EXCLUSIF. Pepy, patron de la SNCF : "Les travaux de la LGV à l’origine de la panne" https://t.co/pMFiMjbxWTpic.twitter.com/cQSf8dvTgH — Ouest-France (@OuestFrance) August 1, 2017

Guillaume Pepy admet que la SNCF n'a pas suffisamment informé les voyageurs

"Quelque 55.000 clients ont été touchés. Je tiens à leur exprimer mes plus sincères regrets", déclare Guillaume Pépy dans cet entretien à Ouest-France. Le patron de la SNCF admet que l'entreprise publique "n'a pas suffisamment informé les voyageurs sur les développements de l'incident", qui a provoqué une pagaille monstre en plein chassé-croisé de vacanciers.

Encore des difficultés aujourd'hui pour les destinations #TGV Atlantique.



Retour à la normale pour demain.#Montparnasse — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) August 1, 2017

Un défaut dans les travaux des LGV à l'origine de la panne

Le groupe ferroviaire a identifié mardi matin la cause de cette panne géante, liée à un "défaut d'isolement" dans l'alimentation électrique d'un poste de signalisation à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. "On peut supposer que la forte sollicitation du réseau a joué son rôle", suggère Guillaume Pepy, assurant que "la maintenance de l'installation n'est pas mise en cause". Selon lui, le problème découle de "l'extension de cet équipement dans le cadre de la mise en service des nouvelles lignes à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux". "C'est un défaut dans ces travaux qui est à l'origine de la panne", affirme-t-il, sans désigner l'entreprise responsable de ce chantier.

La situation doit revenir à la normale ce mercredi matin

L'incident est désormais "réglé" et "la situation reviendra à la normale dès la première heure" mercredi, ajoute le président de la SNCF, qui promet que le rapport commandé par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, "sera accessible à tous vendredi" sur le site internet de la compagnie ferroviaire. Ce document comprendra "certaines recommandations, qui pourraient aller dans le sens de ce que propose le gouvernement", ajoute Guillaume Pepy, qui dit accueillir "avec beaucoup de ferveur" l'intention de l'exécutif d'augmenter les moyens consacrés à l'entretien du réseau ferré.