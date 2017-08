Panne à Montparnasse : le rapport de la SNCF publié, la ministre veut une meilleure information des voyageurs

Après la panne de dimanche qui a très fortement perturbé le trafic de la gare Montparnasse à Paris pendant plusieurs jours, la SNCF a rendu son rapport au gouvernement. La ministre des Transports Elisabeth Borne réclame une meilleure information des passagers en cas d'incident.

La SNCF a remis son rapport sur la panne qui entraîné la paralysie du trafic des trains en gare de Montparnasse à Paris dimanche, ainsi que plusieurs jours de perturbations. Le rapport de l'entreprise publique formule neuf recommandations, a annoncé ce jeudi la ministre des transports Elisabeth Borne.

La ministre des Transports veut une meilleure information des passagers

La ministre demande à la SNCF de mettre en place un système d'information "plus réactif et plus cohérent", à travers un "calendrier précis d'amélioration du système d'information". Elisabeth Borne demande également à SNCF Réseau de mettre à jour les "procédures d'exploitation des grandes gares en situations dégradées" et de les tester régulièrement. Elle demande également une "révision des règles de gestion du trafic", pour assurer la totale sécurité des voyageurs et permettre une meilleure reprise des circulations en cas d’incident.