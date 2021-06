Panne SNCF entre Varangéville-Saint Nicolas de Port et Nancy

Le trafic SNCF est perturbé ce soir, suite sur une panne à un passage à niveau, à Varangéville-Saint Nicolas de Port. La circulation des TER est perturbée, notamment entre Nancy et Saint-Dié. La SNCF fait en sorte que le retard des trains soit compris entre 10 et 20 minutes, et n'excède pas 30 minutes. Une équipe est sur place, pour effectuer des travaux sur le passage à niveau. Ce lundi soir, on ne sait pas encore quand le trafic pourra revenir à la normale.